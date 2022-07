Libero e la nuova Juve: baricentro basso e contrattacchi, vuole distaccarsi dalle filosofie contemporanee

Sta nascendo una squadra allegriana, con giocatori formati e pronti. L’intenzione è chiara, altrimenti non sarebbe stato richiamato Allegri

C’è la firma di Allegri sul mercato della Juve. Lo scrive l’edizione odierna di Libero.

Pezzo dopo pezzo, la Juve si sta facendo sempre più “allegriana” da ogni punto di vista. Quello psicologico è chiaro: giocatori formati e pronti subito come Pogba e Di Maria servono a soddisfare la sete di esperienza di cui Allegri ha sofferto lo scorso anno, ripetendo che la (presunta) gioventù non porta i risultati. Poco importa che il Milan abbia dimostrato il contrario: Max va per la sua strada anche perché ormai ne ha fatto una ragione di vita (professionale).

Anche dal punto di vista tattico.

Sta prendendo forma una Juventus da baricentro basso e contrattacchi, da difesa posizionale e ripartenze, da dominio degli spazi più che del pallone. Una squadra finalmente convinta di giocare in un modo e con un’idea di fondo coerente con i giocatori a disposizione. Che poi questa idea un po’ rétro non sia gradita al pubblico è un altro discorso. La volontà della Juventus di distaccarsi dalle filosofie contemporanee di un calcio più dominante, aggressivo e cibernetico è comunque chiara da un anno, altrimenti non sarebbe stato richiamato Allegri.

Ci sono due possibili insoddisfatti: Vlahovic e De Ligt.

L’unico scontento di questo modo di intendere il gioco sarà Vlahovic, che già nell’ultima parte dello scorso anno mostrava segnali di insofferenza per la solitudine in campo. Una squadra così impostata non gli fornirà molte occasioni e soprattutto lo obbligherà a lunghi periodi di lotta spalle alla porta e lontano da essa nei quali potrebbe innervosirsi. Si adatterà, non ha altra scelta.L’altro possibile insoddisfatto è De Ligt, che però difficilmente farà parte della rosa.