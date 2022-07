Libero e i giocatori in scadenza come Koulibaly: sono i più appetibili, i club sono spalle al muro

Le società non hanno scelta: o li vendono a meno o li perderanno a zero. Il Napoli si è creato da solo un doppio problema con Kalidou e Fabian

I giocatori più appetibili sul mercato sono quelli che vanno in scadenza nel 2023, scrive Libero. Perché i club a cui appartengono sono con le spalle al muro: o li vendono o li perderanno a zero.

“Da pochi giorni sono terminati i contratti in scadenza nel 2022, ma al centro del mercato ci sono i giocatori che hanno accordi fino al 2023. Sono i più facili da trattare e da trasferire perché i club a cui appartengono sono spalle al muro: venderli a meno o perderli a zero? Perché se non è stato siglato il rinnovo fino ad ora difficilmente verrà firmato in estate, quando i discorsi sui prolungamenti vengono sospesi. Gli agenti, poi, guadagnano più da un trasferimento che da una permanenza del loro assistito, dunque se si arriva ad un anno dalla scadenza spingono perla cessione, a volte anche su mandato dello stesso club. Le offerte cadono a pioggia ma al ribasso rispetto al valore reale del giocatore, visto che un anno dopo la società lo perderebbe incassando zero”.

Le eccezioni che confermano la regola sono poche. Una di queste è Skriniar, per un semplice motivo: anche se va in scadenza nel 2023, “rinnoverebbe anche domani mattina” e inoltre si è liberato anche del suo agente: ora tratta da solo, non subisce pressioni.

“La valutazione che ne fa l’Inter è infatti in linea con quella reale, se non addirittura superiore: 80 milioni diventati 70 per accorciare la distanza con il Psg.

Libero fa il caso anche del Napoli.

“Il Napoli si è creato da solo un doppio problema con Koulibaly e Fabian Ruiz: i rinnovi alla metà sono stati rifiutati con un certo fastidio. Ora è braccio di ferro, come fu con Milik. Venderli ora a meno, magari alla rivale Juventus, o perderli a zero?”.