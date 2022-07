Libero: Belotti più che svincolato è dimenticato, a spasso e col telefonino che stenta a squillare

Scartato anche da Milan e Napoli a cui era stato offerto. È l’ennesimo caso di come ritrovarsi a essere un parametro zero oggi non paghi più in sede di calciomercato

Svincolato, o addirittura – oseremmo dire – dimenticato. Visto che le offerte nei suoi confronti stanno decisamente scarseggiando. È tuttora a spasso, senza squadra, col telefonino che stenta a squillare sempre di più. È l’ennesimo caso di come ritrovarsi a essere un parametro zero oggi non paghi più in sede di calciomercato. Così scrive l’edizione odierna di Libero riguardo al caso di Andrea Belotti, ex capitano del Torino e Campione d’Europa a Euro 2020.

E pensare che era un bomber che valeva 100 milioni di euro, e che c’è stato un momento in cui era conteso dai principali club internazionali. Dopo anni a giocarsi la salvezza voleva una squadra importante. E invece – scrive Libero – l’hanno scartato tutti, a cominciare da Milan e Napoli a cui era stato offerto da intermediari. Proprio al Milan Cairo disse di no nel 2017 a un’offerta di 60 milioni più Niang. Un azzardo che non ha pagato per niente. L’estate scorsa ci provò l’Inter prima di Correa. Nada. E così, complice l’involuzione sul campo, il Gallo è sempre meno appetibile sul mercato europeo.

Gli anni sono passati inesorabili e lo stesso Belotti, causa infortuni e Covid, non è riuscito più a brillare come in passato. Sia nel club di appartenenza sia in Nazionale dove ha partecipato alla spedizione trionfale dell’Europeo ma recitando un ruolo da comparsa (zero gol segnati)