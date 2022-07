Lewandowski: «Il Bayern ha detto un sacco di sciocchezze su di me per giustificare la mia partenza»

A Espn: «Tutto ciò che è successo prima che lasciassi il club è stata anche una questione politica perché era difficile spiegare il mio addio ai tifosi»

In un’intervista rilasciata a Espn, Robert Lewandowski ha parlato dell’addio al Bayern Monaco e del passaggio al Barcellona. Ha accusato il club tedesco di aver raccontato molte bugie per giustificare la sua partenza. Gli è stato chiesto se ha deciso di andar via perché il club si era messo sulle tracce di Haaland. Ha detto di no.

“No, non aveva niente a che fare con Erling. Non voglio parlare di quello che è successo esattamente. Ma se la domanda è se la decisione di trasferirmi è stata colpa sua, la risposta è no. Non sarebbe stato un problema se fosse venuto al Bayern, ma alcune persone non dicono la verità, dicono qualcosa di diverso e per me è sempre stato importante essere chiaro, rimanere fedele, e forse per alcune persone questo era il problema. E alla fine so che qualcosa non funziona bene anche con la mia persona e allora ho capito che forse era un buon momento per lasciare il Bayern Monaco e raggiungere il Barcellona”.

Dice che con gli ex compagni di squadra, con lo staff e con l’allenatore ha sempre avuto un buon rapporto.

“Sono cose che mi mancheranno perché lì ho passato dei bei momenti. Non eravamo amici solo in campo, ma alla fine questo capitolo è finito e ne apro uno nuovo sia nella mia vita che nella mia carriera. Sento di essere nel posto giusto. Tutto ciò che è successo nelle ultime settimane prima che lasciassi il Bayern Monaco è stato anche molto questione di politica. Il club ha cercato di trovare un’argomentazione sul perché potessi vendermi a un altro club perché forse era difficile da spiegare ai tifosi. E ho dovuto accettare tutto questo anche se sono state dette un sacco di sciocchezze su di me. Non è vero, ma alla fine sapevo che i tifosi, anche in questo periodo, mi sostengono ancora”.