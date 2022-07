L’avvocato di Lukaku: «Fare affari senza agenti sta diventando una moda tra i giocatori d’élite»

È nota la vicenda di Romelu Lukaku, che ben prima di formalizzare il suo ritorno all’Inter aveva avuto più di qualche problema col suo procuratore storico, Federico Pastorello. Big Rom ha gestito la trattativa coi nerazzurri in prima persona, avvalendosi dei servizi dell’avvocato Sebastien Ledure, che ha rilasciato una lunga intervista ad un quotidiano belga, La Libre, tradotta e riportata dai colleghi di FcInter1908. Riportiamo alcune delle sue dichiarazioni.

«Fare affari senza agenti sta diventando una moda tra i giocatori d’élite. Mbappé e Griezmann fanno così, anche Hazard e De Bruyne. Neymar ha anche un’agenzia con decine di dipendenti che lavorano per lui. Quanto a Romelu, ha preferito che il suo agente (Pastorello) non fosse coinvolto in questa vicenda visti i suoi stretti legami con l’ex dirigenza del Chelsea. Romelu non ha ancora preso una decisione sul suo possibile futuro con il suo agente, ma non ha voluto che un rischio di conflitto di interessi potesse interferire in uno dei più operazioni difficili nel calcio di oggi»