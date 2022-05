Pedullà: Lukaku ha preso le distanze da Pastorello, non vuole agenti al suo fianco

Big Rom vuole l’Inter ma l’operazione è in salita: si può fare solo in prestito e con un ingaggio di 7 milioni, la metà di quello attuale. Il centravanti del Chelsea è seguito da un avvocato di fiducia

Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare all’Inter. Sembra il segreto di Pulcinella. E tuttavia nonostante il malessere di «Big Rom» al Chelsea, dove non ha trovato spazio né modo di esprimersi nonostante sia stato pagato oltre cento milioni, la trattativa coi nerazzurri è praticamente impossibile: come fa sapere il noto esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, l’unica formula possibile è quella del prestito. L’Inter, peraltro, non potrebbe andare oltre i 7 milioni di ingaggio: Lukaku in sostanza andrebbe a guadagnare la metà di quello che percepisce attualmente, e il Chelsea, dopo essersi svenato nell’ultima sessione di mercato, dovrebbe finire col regalarlo.

#Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le distanze da #Pastorello. Un ritorno all’#Inter? Solo in prestito e a 7 milioni di ingaggio (la metà). In pratica dovrebbero quasi regalarlo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 29, 2022

Il retroscena raccontata da Pedullà sta nella rottura tra l’ex centravanti nerazzurro e il suo storico agente, Federico Pastorello. Che il 13 maggio rilasciò un’intervista a Repubblica dichiarando che al Chelsea «c’è stato un problema» nonostante il fatto che Lukaku fosse il miglior marcatore della squadra, e aggiunse che era difficile ipotizzare una cessione. Big Rom rispose su Instagram, dichiarando di non permettere a nessuno di parlare per conto suo.

Il risultato è che, in un momento delicato della sua carriera, Lukaku ha deciso di non aprire ad altri agenti o intermediari: lo sta seguendo un avvocato di fiducia.