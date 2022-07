Lavezzi commenterà le partite del Napoli in Champions su Prime Video (Amazon)

Sarà una delle novità stagione 22-23. Confermata la squadra dello scorso anno, nettamente la migliore per indipendenza e schiettezza: Evra su tutti

Torna il Pochi Lavezzi, almeno come commentatore. È una delle tre novità annunciate da Prima Video (Amazon) per la Champions League 2022/2023. Ad annunciarlo è stato Marco Foroni, head of Sport di Prime Video Italia, durante l’evento di presentazione che si è tenuto a Roma. Ha fatto i nomi di Lavezzi Nesta e Oddo. Saranno i volti nuovi della squadra di giornalisti ed esperti di Prime Video. Lavezzi commenterà le partite del Napoli. Ovviamente confermata la squadra dello scorso anno: i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.

Scriviamo ovviamente perché le telecronache e i pre-post partita di Prime Video sono stati imbattibili per competenza, tempismo e soprattutto indipendenza e schiettezza: caratteristiche queste praticamente inesistente nelle trasmissione calcistiche. Numero uno, per distacco, Evra. Ma molto bene anche gli altri.

Per il secondo anno Prime Video trasmetterà in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì sera. Il primo appuntamento con il Live Sports di Prime Video è per mercoledì 10 agosto a Helsinki con la finale di Supercoppa Uefa tra Real Madrid e Eintracht Frankfurt.