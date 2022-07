La Stampa: il video della lite Juric-Vagnati è stato girato da un giocatore del Torino 

Il video della lite furibonda tra l’allenatore del Torino, Ivan Juric, e il direttore tecnico Vagnati, è stato girato da un giocatore del Toro. Lo scrive La Stampa.

“Chi ha fatto suo il video che riprende i protagonisti sul ring? Sopra l’ingresso della hall c’è una grande mucca rossa come installazione, poco più in su, alla destra guardando l’ingresso, ecco la camera dell’inquadratura rubata: una doppia assegnata a due giocatori della prima squadra”

“l’autore, volutamente anonimo, viene individuato in poche ore una volta che il caso è servito. Nessun membro dello staff dunque, nessun componente tecnico, ma la squadra: coma mai dare vita ad un tranello per i due litiganti e, di conseguenza, per la società. Chi l’ha fatta franca (almeno per ora) è il giocatore che, ricevuto il video nella chat di gruppo, è andato oltre diffondendolo al di fuori della comfort zone. Le indagini sono in corso, non sarà facile venirne a capo in un quadro di estremo silenzio: l’autore è smascherato, la bravata compiuta, ma il responsabile della fuga al di là della chat granata è ignoto”.