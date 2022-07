La Juve ufficializza De Ligt al Bayern: 67 milioni pagabili in 4 anni più 10 di bonus

Contratto fino al 2027. Una plusvalenza di 30,7 milioni. De Ligt: «Sono molto felice di essere in un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi»

La cessione di De Ligt al Bayern è ufficiale. La Juve ne ha dato notizia sul suo sito ufficiale.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Bayern München AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt a fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 10,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull’esercizio pari a € 30,7 milioni già al netto di €1,7 milioni di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA.

Anche il Bayern ha emesso il suo comunicato.

Le prime parole di Matthijsde Ligt, affidate al sito del club:

“Sono molto felice di diventare un giocatore in questo grande club. Il Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall’inizio ho sentito un onesto apprezzamento da parte della dirigenza e dell’allenatore che mi hanno convinto. Inoltre, il Bayern è un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi. Sono molto felice di far parte della storia del Bayern Monaco”