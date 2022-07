La Campania non è terra di allenatori eppure tra radio e tv imperversano tanti pseudo esperti locali

Giovanni Trapattoni, ossia l’allenatore italiano più titolato di sempre (sette campionati italiani, uno tedesco, uno portoghese e uno austriaco, più tre Coppe Uefa, una Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, soltanto per citare i trofei più importanti) è nato a Cusano Milanino, in Lombardia, così come lombardi erano/sono anche Carlo Carcano (quattro campionati consecutivi vinti alla guida della Juventus), Gigi Radice (uno scudetto vinto col Torino), Ottavio Bianchi (uno scudetto e una Coppa Uefa col Napoli), Osvaldo Bagnoli (uno campionato vinto col Verona), Emiliano Mondonico, Rino Marchesi, Cesare Prandelli (vicecampione europeo con l’Italia nel 2012), Roberto De Zerbi e Roberto Donadoni.

Regione molto prolifica di allenatori è anche la Toscana: da Lippi (cinque campionati italiani, tre cinesi, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Champions League asiatica al suo attivo) ad Allegri (sei campionati italiani vinti), da Sarri (uno campionato vinto con la Juve e un’Europa League con Chelsea fino a questo momento), a Spalletti (due campionati russi più ben nove piazzamenti in zona Champions), da Mazzarri a Renzo Ulivieri passando per Maestrelli (uno scudetto con la Lazio), Nedo Sonetti ed Eugenio Fascetti fino ad arrivare ai vari Andreazzoli, Semplici e Dionisi. Laziali sono invece Claudio Ranieri (una Premier League conquistata sulla panchina del Leicester), Furio Bernardini (uno scudetto vinto con la Fiorentina e uno con il Bologna) e Carletto Mazzone, mentre è pugliese Antonio Conte (quattro campionati italiani e uno inglese). Marchigiani sono l’attuale Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini (tre campionati italiani, di cui uno assegnato a tavolino, uno inglese e un Europeo di calcio) e Giuseppe Iachini, abruzzesi Marco Giampaolo (seppur nato a Bellinzona, in Svizzera) ed Eusebio Di Francesco, mentre è calabrese Gennaro Gattuso. Di origini siciliane, seppur nato in Germania, è Vincenzo Italiano, ligure Gian Piero Ventura.

E la Campania? Di allenatori nati in Campania si ricordano solo Vincenzino Montella (che dopo alcune buone stagioni iniziali a Catania e con la Fiorentina si un po’ perso) e Ciro Ferrara, che in Serie A vanta, in tutto, quaranta panchine (e due esoneri in altrettante stagioni); per trovare un altro allenatore campano che ha lasciato il segno bisogna tornare a ritroso al compianto Gianni Di Marzio che, comunque sia, in massima serie annovera soltanto quattro stagioni, delle quali una, col Catanzaro, culminata con la retrocessione in B, e due conclusesi anzitempo con l’esonero (uno rimediato col Napoli dopo appena due giornate di campionato e uno col Catania).

Da questi dati, si evince, in maniera chiara ed inequivocabile, che in Campania possiamo sicuramente vantarci di essere tra i primi in Italia e nel mondo in materia di musica, arte, teatro, cucina, etc, ma non certo per quanto riguarda il calcio…

…ciononostante nelle centomila e passa trasmissioni televisive e/o radiofoniche che ogni giorno riempiono i palinsesti regionali, sui siti e sui vari social-network, è un continuo pullulare di personaggi e presunti “competenti di pallone” che disquisiscono di calcio, dispensano, a destra e a manca, nozioni di natura tecnico-tattica, e che spesso addirittura pretendono di elargire consigli, suggerimenti o vere e proprie lezioni all’allenatore di turno, quando poi la storia ci insegna che, alle nostre latitudini, la tanto millantata competenza di calcio non trova affatto riscontro nella realtà dei fatti.