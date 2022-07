Kvaratskhelia: «Non voglio parlare di politica. Ho avuto i miei motivi per lasciare la Russia»

«Preferisco non parlare della guerra, di quello che sta succedendo. Ho lasciato perché lì c’è una situazione molto complicata, per andare avanti»

Durante la conferenza stampa di presentazione, a Kvaratskhelia – tra le altre cose – hanno chiesto dei motivi per cui ha lasciato la Russia qualche mese fa, allo scoppio della guerra con l’Ucraina. Kvara, lo ricordiamo, giocava nel Rubin Kazan. Poi, in attesa di potersi unire al Napoli, ha fatto qualche mese in Georgia, alla Dinamo Batumi.

«Penso che questa sia una domanda un po’ politica. Ho lasciato perché lì c’è una situazione molto complicata, non voglio parlare della guerra, di quello che sta succedendo. Ho lasciato per il mio Paese, per andare avanti. Ho lasciato perché ho i miei motivi, ma non voglio parlare di politica»