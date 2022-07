Koulibaly in partenza per Londra per firmare con il Chelsea (VIDEO)

Tuttomercatoweb.com pubblica su Twitter il filmato che ritrae l’ex Napoli in partenza da Milano per iniziare la sua nuova avventura

Kalidou Koulibaly è in partenza da Milano per Londra, dove domani sosterrà le visite mediche con il Chelsea. Inizia una nuova avventura per il difensore senegalese del Napoli. Tuttomercatoweb.com pubblica su Twitter un video che lo ritrae mentre esce dall’albergo milanese diretto all’aeroporto. Kalidou stringe la mano ai cronisti e chiede cortesemente di non riprendere. Momento non facile per l’ormai ex Napoli.

🔴🔴🔴 #Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues ✈️✍️

👉 @ivanfcardia pic.twitter.com/cl4Py8l6Hu — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 13, 2022