La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Paul Pogba in bianconero con un comunicato stampa comparso sui canali ufficiali del club. Il «polpo» arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester United, coi bianconeri che pagano oneri accessori per circa 2,5 milioni di euro ai suoi agenti. Contratto fino al 2026.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 2,5 milioni, pagabili entro il 31 agosto 2022. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026

Il club torinese ha accolto in pompa magna il fuoriclasse francese anche con diverse iniziative sui social network. Con un video, è stato svelato anche il numero di maglia: Pogba riprende la 10, che aveva indossato (non senza qualche pressione) nella stagione 2015/2016, l’ultima in bianconero. Poi, al suo addio, il Diez fu lasciato a Dybala. Che oggi, virtualmente, la consegna al centrocampista campione del mondo in carica.