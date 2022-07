Juan Jesus: «Il nostro destino si costruisce dalla fatica in allenamento, qui comincia la nostra storia»

Il messaggio sui social: «Come finirà nessuno lo può sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli»

Juan Jesus suona la carica all’interno del Napoli. Ieri il difensore azzurro ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui parla di mentalità vincente e dell’importanza di costruirla sin da questi giorni in cui la squadra è in ritiro. Dalle sue parole si evince la personalità a cui ci ha sinora abituati. Spinge i compagni a lasciare tutto sul campo. Questa, scrive, è la mentalità del Napoli, perché il destino della squadra si costruisce sin da ora.

Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perché qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo può sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli!

