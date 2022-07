Il Tempo e la passione di Lotito per il fotofinish: gli piacciono le trattative risolte sul filo, per sfinimento

Gli piace così e, spesso, ci azzecca: non cambia mai. Un’adrenalina particolare che lo prende nei giorni frenetici, sono i momenti in cui si esalta

Sul Tempo, Luigi Salomone scrive dell’inclinazione di Lotito a condurre affari last minute: i momenti di grande pressione sono quelli che il presidente della Lazio preferisce.

“Gli piace così e, spesso, ci azzecca: il presidente Lotito non cambia mai. Tutto all’ultimo, rischiando di non accontentare Sarri a cui ha promesso i rinforzi in larga parte all’inizio di luglio”.

A poche ore dal ritiro estivo, per ora gli unici acquisti sono Marcos Antonio e Cancellieri. La Lazio da ieri è senza portiere per l’addio di Reina.

“Via anche Pepe e subito sul web impazzano le battute: che Lotito abbia deciso di far giocare la Lazio col portiere volante come si faceva una volta sui campetti impolverati da ragazzini? Nemmeno per sogno, sono giorni frenetici, quei momenti in cui il presidente si esalta. A volte si blocca un fax, una moglie «perfida» fa saltare tutto, a volte però ci sono i «nove acquisti in un giorno», piuttosto che colpi perfetti che hanno consentito alla Lazio di stare quasi sempre tra le primi 5-6 del campionato. Un’adrenalina particolare che lo spinge a trattative infinite risolte sul filo, forse anche grazie allo sfinimento del dirimpettaio di turno”.