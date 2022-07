CorSport: Reina lascia la Lazio, ora Sarri si trova senza portieri e senza difensori

Lo spagnolo ha comunicato l’intenzione di tornare al Villareal. Gli è stata riconosciuta una piccola buonuscita, ma non c’è ancora il suo successore

Brutte notizie in casa Lazio: ieri Reina ha lasciato il club per tornare al Villareal. Una decisione a sorpresa, che ha lasciato la squadra di Sarri senza portiere. E anche senza difensori. Il Corriere dello Sport scrive:

“È rimasta solo la porta della Lazio. Sarri è senza portieri e senza difensori. Dopo Strakosha ha salutato Reina senza pianti e rimpianti, tornato a sorpresa al Villareal 17 anni dopo l’addio. Lotito, dopo 24 ore di sconvolgimenti, è in piena maratona, si sta scapicollando per acquistare almeno un portiere e un centrale (Gila del Real Madrid) entro il raduno di domani a Formello”.

Non si riesce a chiudere per Carnesecchi, l’Atalanta non fa sconti. Così la Lazio ha dirottato le sue manovre su Vicario dell’Empoli. Lotito ha chiamato personalmente Corsi.

“Reina se n’è andato di sua sponte, senza che nessuno lo abbia fermato. Era sotto contratto fino al 2023, da sfiduciato. Ieri mattina ha comunicato l’intenzione di tornare al Villareal, gli è stata riconosciuta una piccola buonuscita, verranno risparmiati gran parte degli 1,7 milioni netti di ingaggio che gli spettavano”.

Chi difenderà la porta della Lazio?

“A Sarri piace Terracciano della Fiorentina, 32 anni. E’ rimbalzato un presunto tentativo per Ospina, ormai ex Napoli, promesso sposo dell’Al-Nasr, gli offrono 3,5 milioni per due anni”.

Poi ci sono Falcone della Sampdoria e Provedel dello Spezia, mentre Sirigu “promesso al Napoli, non convince”.

Intanto, però, “Sarri, finché non avrà portiere e centrali, dovrà vietare i retropassaggi”.