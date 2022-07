Il Real Madrid umilia la Juventus: i bianconeri corrono a vuoto, il video è virale sui social – VIDEO

Calcio champagne dei blancos, che hanno fatto venire il mal di testa agli uomini di Allegri. 2-0 il risultato finale, in gol Benzema e Asensio

mamma mia il real madrid mi fa provare cose… pic.twitter.com/64YPb3jvB7 — noe.🏆 (@spizzionfire) July 31, 2022

Il Real Madrid si fa quasi beffe della Juventus. I blancos, che nella giornata di ieri hanno battuto due a zero i bianconeri in California, si sono decisamente divertiti. In gol sono andati (il solito) Benzema e Asensio, ma è la prestazione della squadra di Ancelotti ad aver raccolto parecchi consensi. Il Madrid non ha concesso nulla alla squadra di Allegri, che non ha praticamente mai tirato in porta in tutta la partita. Al contrario, i social brulicano di video delle giocate (anche corali) dei vari Modric, Benzema e Vinicius. Calcio champagne, come dimostra il gol di Asensio.

Goooollllll Marco Asensio

Real Madrid 2-0 Juventus pic.twitter.com/1NnjCyVl4Y — Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) July 31, 2022 48 seconds of Toni Kroos bullying Di Maria. pic.twitter.com/LftN50DLfW — RMZZ (@RMBlancoZz) July 31, 2022