Il marsigliese Galtier crea il primo caso: «al Psg non c’è il miglior tifo». Gli ultras: «offensivo»

Galtier è un bel tipo, uno di personalità, un allenatore appassionato di cinema, che sa stare al mondo. Arrivato al Psg, ha creato il primo caso. Ne scrive la Gazzetta dello sport.

Nel corso della presentazione ha detto che «al Parc des Princes non c’è il miglior tifo». Una frase bollata come «inutile e offensiva» dal capo ultrà Romain Mabille.

Gli ultras del Psg quest’anno hanno contestato duramente la gestione di Al Khelaifi, hanno chiesto più sudore e meno paillettes. E sono stati accontentati, è cominciato un nuovo corso: addio a Leonardo e Pochettino, permanenza di Mbappé, gli arrivi di Campos come direttore sportivo e appunto Galtier (il marsigliese) in panchina.

Galtier negli anni è diventato la bestia nera del Psg cui però deve ridar lustro. Per questo i tifosi si erano astenuti dal contestarne apertamente le origini. Il Marsiglia è la squadra rivale per eccellenza. (…) Ieri è arrivata la replica del capo ultrà Mabille dalle colonne del Parisien: «Galtier non può ignorare il peso delle sue parole, inutili e offensive. E’ stato maldestro, gli faremo cambiare idea, peccato abbia rovinato tutto».