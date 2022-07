Il Genoa di Blessin travolge 4-1 la Lazio di Sarri

Tripletta di Coda. Rossoblù in palla e molto bravi nel pressing alto che ha messo in difficoltà i biancocelesti in gol col solito Immobile

È finita con un rotondo 4-1 l’amichevole tra la Lazio di Sarri reduce da un calciomercato importante e il Genoa di Blessin. Ma 4-1 per la squadra di Serie B. I rossoblù hanno vinto con tripletta di Coda e rete di Gudmundsson. Per la Lazio, ovviamente, rete di Immobile. Il Genoa è apparso in palla, molto bravo nel pressing alto che ha messo in difficoltà la formazione di Sarri scesa in campo quasi con l’undici titolare. Tranne Hysaj che si è distinto per una palla persa sul primo gol. Il 4-1 su rigore di Gudmundsson al 54esimo, rigore assegnato per fallo di mano di Kamenovic su tiro – manco a dirlo – di Coda. Non entusiasmante nel primo tempo la prova della coppia difensiva Romagnoli-Casale ma ovviamente è calcio di luglio.

Oggi scendiamo in campo così: Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Questa invece la formazione di partenza del Genoa: Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda.