Il Barcellona rende immortale il gol di Cruyff all’Atletico Madrid del 1973 con un’opera d’arte digitale

Si chiama “In un certo senso, immortale”, sarà messa all’asta da Sotheby’s. Dura 40 secondi ed ha per colonna sonora i suoni reali del Camp Nou

Il Barcellona ha deciso di rendere immortale il gol segnato da Johan Cruyff all’Atletico Madrid il 22 dicembre 1973 con un’opera d’arte digitale dal titolo “In un certo senso, immortale”, che sarà messa all’asta da Sotheby’s. Lo racconta El Pais.

Della durata di 40 secondi, è accompagnata da una colonna sonora originale eseguita da un’orchestra di 30 elementi, che incorpora suoni reali dello stadio Camp Nou e dei tifosi del Barcelona. E’ il primo NFT di una raccolta di dieci opere che sarà presentata nei prossimi mesi, ognuno con momenti e personaggi emblematici dell’FC Barcelona. La raccolta fa parte dell’impegno del club, che, come spiegato in un comunicato stampa, mira a “educare e ispirare i seguaci millennial, xenial e della generazione Z, tra gli altri”. Le informazioni relative all’asta sono disponibili su nft.fcbarcelona.com, dove un link permetterà di seguire l’asta del 29 luglio in diretta dalla sede di Sotheby’s a New York.