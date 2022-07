Gli ultras Juve rispondono ad Arrivabene: «Risparmia la morale, noi non siamo clienti»

Agli ultras della Juventus non devono essere piaciute le parole dell’amministratore delegato del club, Maurizio Arrivabene, nell’intervista di qualche giorno fa a Tuttosport. E nemmeno il costo dell’abbonamento allo stadio. Lo striscione appeso ai cancelli dell’Allianz Stadium nel giorno del raduno della squadra di Allegri è piuttosto eloquente. Il messaggio degli ultras è il seguente:

«Noi siamo ultras e da ultras ci dovete accettare. Liberi di tifare, liberi di amare. Come in tutti gli stadi d’Italia. Prima ci cacci e poi ti lamenti. Risparmia la morale, noi non siamo clienti. 700 euro di vergogna».