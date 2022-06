Arrivabene: «Il tifo deve essere a prescindere, non si può essere tifosi a puntate»

Nell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport, l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, parla anche dei tifosi. Non si può essere tifosi a puntate, dice: se si è tifosi lo si è sempre, nel bene e nel male, non si può usare la fede calcistica come arma di ricatto verso un club.

«Il tifo per me deve essere a prescindere. O sei tifoso sempre o non puoi esserlo a puntate. Una volta ci sei e un’altra volta non ci sei e non fai sentire la tua voce. Per me il tifo deve essere coerente, costante e sano. Poi che sia cantato, urlato o altro non importa, basta che sia sano. Se tu utilizzi il tifo come una forma di ricatto nei confronti della società, come fai a essere un tifoso della Juventus? Sei un tifoso a puntate».