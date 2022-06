A Salerno c’è polemica per la campagna abbonamenti: il prezzo delle curve è tra i più alti in Italia

Dall’11 luglio la Salernitana metterà ufficialmente in vendita gli abbonamenti per tutti. «Il futuro inizia adesso», il nome della campagna abbonamenti. Dal 4, potranno abbonarsi allo stadio solo i possessori di «Granata card» e del mini-abbonamento che la società aveva messo in vendita per le ultime partite della scorsa stagione. Intanto, però, a Salerno impazza la polemica per i prezzi decisi dalla società di Iervolino. Se, infatti, i prezzi delle tribune (tra le più economiche) e dei Distinti sono più o meno in linea con le aspettative, i prezzi per le curve, dei settori per così dire «popolari», sono tra i più alti del campionato. Abbonarsi all’Arechi, in curva, costa 340 euro. Più che a San Siro (sia per il Milan, 199, sia per l’Inter, 269), più che all’Olimpico (269 anche per la Roma), più che al Gewiss Stadium (180). Solo la Juventus, che vende l’abbonamento a 650 euro, ha predisposto un prezzo più alto dei granata.

Curve: 340€

Distinti: Intero 570€ – Under 14, Over 65, donne 340€

Tribuna Azzurra: Intero 665€ – Under 14, Over 65, donne 380€

Tribuna Verde: Intero 855€ – Under 14, Over 65, donne 475€

Tribuna Rossa: Intero 1,235€ – Under 14, Over 65, donne 665€