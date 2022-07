Gazzetta: Zielinski al West Ham solo per 40 milioni. Pronti 25 milioni per Simeone e Barak

Scrive la Gazzetta dello sport, a firma Maurizio Nicita, che Zielinski potrebbe lasciare il Napoli. Il West Ham deve pareggiare la richieste del Napoli che è di 40 milioni di euro. Solo in quel caso si aprirà la trattativa.

Nei prossimi giorni gli inglesi potrebbero rifarsi sotto e allora si entrerebbe in una trattativa concreta e a quel punto la cessione del fantasista polacco, da sei anni in azzurro, diverrebbe probabile oltre che possibile.

Il Napoli vorrebbe piazzare un doppio colpo col Verona. Simeone e Barak. In tutto 25 milioni

Impegni per 25 milioni. Questa la cifra massima che il Napoli vuole spendere per entrambe le operazioni. Dunque considerando 15 milioni il centravanti argentino, 10 sarebbe la valutazione per il centrocampista che può giocare mezz’ala nel 4-3-3 così come sottopunta nel 4-2-3-1.