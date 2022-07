Gazzetta: Simeone con Osimhen, Spalletti pensa all’ipotesi doppio centravanti 

Con l’arrivo di Giovanni Simeone al Napoli, Luciano Spalletti potrebbe scegliere di schierare il doppio centravanti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“L’ipotesi che diventa stuzzicante, specie se arriverà Simeone, è quella di vedere – magari in corsa – due attaccanti centrali affiancati. Del resto il Cholito ha dimostrato di saperlo fare e con due esterni che resterebbero larghi, la manovra potrebbe assumere geometrie diverse e non sempre facilmente leggibili per gli avversari. E Osimhen con un giocatore più vicino – come per certi versi accadeva quando c’era Mertens – potrà avvantaggiarsi per trovare spazi in area, visto che non potranno tutti marcare solo lui. Vedremo cosa s’inventerà Spalletti che non è tipo da restare con le mani in mano”.