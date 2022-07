Gazzetta: il Napoli su Kostic, l’Eintracht chiede oltre 20 milioni ma il prezzo potrebbe scendere

Giuntoli cerca soluzioni che aiutino Osimhen a brillare: l’esterno è in scadenza di contratto. Si cerca di convincere anche Solbakken con la suggestione Champions

Il Napoli studia le migliori soluzioni di mercato per aumentare la competitività della squadra e mettere in condizione Osimhen di brillare. Tra i profili seguiti, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è quello di Kostic.

“E così sulle corsie esterne si preparano soluzioni per migliorare la competitività della squadra e mettere nelle condizioni Osimhen di scatenare tutta la sua velocità e potenza sotto rete. Ecco perché fra i profili seguiti c’è anche quello di Filip Kostic, non proprio un giovanissimo (30 anni a settembre) ma parliamo di un esterno di grande esperienza internazionale (con l’Eintracht Francoforte ha vinto l’ultima Europa League) che oltre ad avere confidenza con il gol è capace di sfornare parecchi assist”.

Nelle ultime quattro stagioni al Francoforte, in Bundesliga, ha realizzato 18 gol e 49 assist.

“L’Eintracht chiede oltre 20 milioni e questo frena il Napoli, ma il serbo ha il contratto in scadenza fra un anno e l’agente Alessandro Lucci potrebbe smussare gli angoli per portare in Italia il suo giocatore”.

Giuntoli non ha fretta. Lavora anche su altre soluzioni. Come Solbakken, per il quale la Roma sembra in vantaggio ma è penalizzata dai cattivi rapporti con il Bodo Glimt.

“mentre il Napoli ha aperto per una trattativa (5 i milioni richiesti) e spera di convincere il giocatore sfruttando il vantaggio Champions”.