Galliani: «Il contatto con Suarez? Non confermo e non smentisco»

Il direttore sportivo del Monza a Sportitalia: «Prenderemo un attaccante, forse due». Il club si è mosso per Pinamonti, ha chiesto informazioni su Caprari, ci ha provato per Icardi

Lo aveva preannunciato Galliani che l’obiettivo del Monza in questa stagione di Serie A non sarebbe stato quello di galleggiare e salvarsi, ma di formare una squadra competitiva

Continua dunque la poderosa marcia del direttore sportivo, incaricato dal presidente Berlusconi di formare la corazzata Monza, Adriano Galliani ha parlato questo pomeriggio in esclusiva a Sportitalia pochi minuti prima dell’amichevole di Bellinzona e incalzato su Luis Suarez e sulle voci secondo cui venerdì notte avrebbe chiesto la sua disponibilità per andare al Monza, ha risposto

«Sul contatto più o meno avuto con Suarez non confermo e non smentisco (e ride…). Prenderemo un attaccante, forse due. La promozione del Monza dopo 110 anni di storia? Senza Silvio Berlusconi non sarebbe stata possibile»