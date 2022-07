Galliani: «L’obiettivo del Monza non è la salvezza, ma il decimo posto»

In conferenza: «Senza Berlusconi non ci sarebbe la Serie A e neppure Pessina. Stiamo lavorando per fare un Monza molto molto importante»

L’amministratore delegato del Monza, Alessandro Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della presentazione di Matteo Pessina. Ha parlato degli obiettivi del club brianzolo, neo promosso in Serie A.

Su Pessina, che sarà il nuovo capitano:

Se Pessina è al Monza, lo si deve a Berlusconi.

“Anche per questa operazione, molto importante, i tifosi devono ringraziare il presidente Berlusconi. Senza di lui non ci sarebbe la Serie A e non ci sarebbe Matteo Pessina, stiamo lavorando per fare un Monza molto molto importante”.