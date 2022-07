È Di Lorenzo il nuovo capitano del Napoli di Spalletti

Il terzino destro della Nazionale è sceso in campo contro l’Anaune Val di Non con la fascia al braccio. Sono in campo anche Zielinski e Rui

È Giovanni Di Lorenzo il nuovo capitano del Napoli. Lo conferma inequivocabilmente l’amichevole che il Napoli sta giocando proprio in questi minuti contro l’Anaune Val Di Non. Il terzino destro di Garfagnana è sceso in campo indossando la fascia, nonostante fossero in campo Mario Rui e Zielinski che – per anzianità – erano tra gli «indiziati» a subentrare ad Insigne nel ruolo che solo per qualche settimana è stato virtualmente occupato da Koulibaly.

Due mesi fa, avevamo scritto che saremmo stati contenti se il Napoli ne avesse fatto un simbolo. Di Lorenzo non ha una faccia da copertina ma ha un rendimento straordinario. Non c’era lui quando il Napoli ha sbagliato quelle tre partite che – de facto – l’hanno escluso dalla lotta scudetto. È stato indispensabile da subito: per Ancelotti, per Gattuso, ora per Spalletti. Ricominciare con la fascia è davvero un bel segnale.