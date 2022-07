Dopo cinque giorni in attesa di un visto, Xavi raggiunge finalmente il Barcellona negli Usa

Finisce l’avventura del tecnico, rimasto a casa mentre la squadra è partita per la tournée americana perché aveva giocato in Iran

Dopo cinque giorni in attesa di un visto, anche Xavi finalmente può raggiungere il Barcellona negli Usa. Finisce l’avventura del tecnico, rimasto a casa mentre la squadra è partita per la tournée americana perché aveva giocato in Iran. Lo scrive As. Xavi è in volo per Miami. Venerdì scorso gli è stato rifiutato il visto turistico perché ha giocato tre volte in Iran, Paese che gli Stati Uniti considerano nemico. Allora ha dovuto dirottare per un visto di lavoro, consegnando il passaporto all’ambasciata di Madrid. Stamattina ha avuto l’ok per partire.

Alle 16.50 ha preso un volo American Airlines dall’aeroporto di Barajas a Miami. Si prevede che otto ore e mezza dopo, intorno alle 20 ora locale, il suo aereo atterrerà e finalmente metterà fine a questo film di suspense durato cinque giorni.

Xavi potrà così incontrare Robert Lewandowski e viaggiare con la squadra a Las Vegas: il Barcellona partirà domani per il Nevada. In questi giorni il responsabile della direzione della squadra è stato il fratello Óscar, in stretta collaborazione con il suo assistente, Sergio Alegre.