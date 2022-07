Spalletti: «Kim è un calciatore da Napoli e da Champions. Kvaratskhelia? Giusto per sostituire Insigne»

Luciano Spalletti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli al termine di Napoli-Anaune 10-0 prima amichevole della stagione.

Di Lorenzo nuovo capitano

“Kvaratskhelia? Punta spesso l’uomo, sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere l’azione. E’ un ottimo calciatore ed è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne. La Società ha anche completato la linea di sinistra con Olivera e sta cercando gli elementi giusti per essere all’altezza”,

“Di solito si dice che lo fa il più anziano. Invece no, lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è un calciatore forte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistica e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto. I compagni di squadra hanno scelto il capitano che ne abbiamo persi due in un colpo solo”.

Una settimana di ritiro.

“Rispetto allo scorso anno siamo partiti con un vantaggio perché già ci conosciamo tutti e sappiamo quali sono i ruoli. In difesa so che la società sta svolgendo tutto nel modo giusto”.

I giocatori sentono l’affetto del pubblico che è tornato sugli spalti rispetto all’anno scorso?

“Il pubblico di Napoli si sente, si percepisce anche a distanza. Anche quando i tifosi non sono venuti allo stadio i battiti si sentono anche nell’aria senza sentire le urla. E’ stato messo in dubbio che il pubblico in casa ci mettesse in ansia perché abbiamo perso partite che hanno fatto male, invece il nostro pubblico è amore puro al 100% quindi non disturba mai e fa sempre grande comodo. Se abbiamo sbagliato qualche partita dobbiamo trovare i motivi dentro noi stessi e non nel pubblico napoletano”.