CorSport: non solo Ostigard, il Napoli pensa a Milenkovic per rinforzare la difesa

In attesa che si chiarisca il destino di Koulibaly, il club valuta le alternative. Il serbo conosce bene il campionato italiano, su di lui c’è anche l’Inter

In attesa che si chiarisca il destino di Koulibaly, il Napoli valuta le alternative. Non c’è solo Ostigard, dato ormai prossimo all’arrivo in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive che il primo della lista per i rinforzi è Milenkovic.

“Milenkovic è un serbo grande e grosso di 24 anni, un formidabile colpitore di testa che del campionato italiano conosce pieghe e segreti carpiti con la Fiorentina, ma piace a tanti (Inter in testa)”.

E poi ci sono Senesi, vecchio pallino di Giuntoli e Kim Min-Jae, che il Napoli ha già seguito a gennaio.