CorSport: non solo Chelsea, per Koulibaly arriva anche una telefonata informativa dal City

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora una lotteria, scrive il Corriere dello Sport. Tra qualche giorno il difensore senegalese incontrerà il presidente De Laurentiis per un colloquio chiarificatore.

“Decisivo, ovviamente, sarà l’incontro tra Kalidou e De Laurentiis in ritiro, con o senza Ramadani: quando? Non prima di un paio di giorni, considerando che il presidente ha cambiato i piani ed è atteso sulle Dolomiti tra domani sera e giovedì. Kk, invece, dovrebbe arrivare in ritiro domani come Osimhen”.

Koulibaly vuole guardarsi intorno, ha detto Giuntoli, è in cerca di nuove sfide. E si è fatto avanti il Chelsea.

“La corte dei corteggiatori è nutrita, ma la società esclude proposte ufficiali per ora. Fermo restando una notizia circolata ieri in Inghilterra: il Chelsea avrebbe informato Fali Ramadani, il manager di Koulibaly, di essere pronto a investire i 40 milioni di euro necessari. A maggior ragione dopo l’affondo del Bayern per De Ligt. I Blues sono in cima, sono in testa, ma il Barça resiste e il Psg potrebbe rientrare in corsa nel caso in cui non riuscisse a chiudere per Skriniar. Ieri, tra l’altro, ancora in Inghilterra, hanno svelato una telefonata del City: informativa. Mentre sulla Juve, beh, il Napoli è stato chiaro da giorni: non c’è possibilità di trattativa”.