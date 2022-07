CorSport: Mertens gioca al rialzo. Chiesti al Napoli 3 milioni per il rinnovo, trattativa arenata

Dopo l’apertura dei giorni scorsi, il discorso prolungamento si ferma nuovamente di fronte all’ennesima richiesta del belga. Il Napoli aveva proposto 2,5 milioni

Due giorni fa, il Corriere dello Sport raccontava di una possibile riapertura della trattativa tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo. Stessa indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio per Sky. Le cose, però, sembrano tornate alla casella di partenza, con uno stop ai discorsi su un eventuale prolungamento. Il quotidiano sportivo scrive di un tentativo al rialzo di Mertens, che ha chiesto 2,9 milioni contro i 2,5 proposti dal Napoli (come dichiarato da Giuntoli in conferenza stampa). A quel punto la trattativa si sarebbe, appunto, fermata.

