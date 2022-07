CorSport: Lazio “imbrocchita” e in ritardo, ha funzionato solo Immobile

“Tutto, tutti. Tranne uno. Non ha funzionato nulla, s’è salvato solo Ciro-gol, ha assistito quasi impotente all’1-4 del Genoa, alla tripletta esplosiva di Coda (si è preso anche un rigore), a tutto il repertorio suo e di Ekuban, mai presi. A fine primo tempo, a Immobile, seduto furente in panchina, rodeva e anche tanto. Niente gioco come simbolo, niente cuore come distintivo. L’imbrocchimento improvviso può avere una spiegazione nell’imballamento fisico, ma la Lazio è stata annullata e sbranata. Se non il piacere, aveva quantomeno il dovere di dare qualche segnale”.