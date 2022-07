CorSport: il Bayern Monaco è pronto a spendere 120 milioni per Osimhen

Il club tedesco ritiene sia il sostituto perfetto per Lewandowski, dato in partenza. Qualche settimana fa ha fatto un sondaggio

Stando a quanto dicono in Germania, il Bayern farebbe sul serio per Victor Osimhen. Il club tedesco sarebbe pronto ad offrire 120 milioni, 20 in più del prezzo a cui Aurelio De Laurentiis lo cederebbe. Sarebbe il sostituto ideale per Lewandowski. Il Corriere dello Sport scrive:

“Un nome, per cominciare, è venuto fuori qualche settimana fa, nella telefonata esplorativa che da Monaco di Baviera hanno fatto a Napoli, per capire”. “Per far la spesa, a modo suo, il Bayern sarebbe andato persino al di là di De Laurentiis, che con 110 milioni si lascerebbe convincere: secondo i giornali tedeschi, il club pluridecorato avrebbe persino stanziato 120 milioni di euro per provare ad inseguire un attaccante che lo tenga al riparo da sorprese e non faccia soffrire per l’addio di Lewandowski”.

Se il Bayern dovesse fare sul serio, conclude il quotidiano sportivo, “sarebbe una plusvalenza limpidissima”.