CorMez: i ladri che rubarono l’orologio a Leclerc a Viareggio erano napoletani

“Al rientro, ed è qui che gli inquirenti napoletani avrebbero intercettato elementi utili alle indagini, i tre si sarebbero rivolti a un esperto ricettatore che tratta prodotti di lusso rubati con base tra il Cavone e i Quartieri Spagnoli. Ma anche per lui, quel Richard Mille da due milioni era troppo da poter piazzare. Anzi, troppo rischioso visto il proprietario e la riconoscibilità dell’orologio. Il gioiello sarebbe rimasto custodito a Napoli per qualche tempo, prima di trovare una collocazione. L’orologio, sempre secondo le indagini, avrebbe poi lasciato la Campania e potrebbe essere arrivato in Spagna. Dove sarebbe stato venduto a un prezzo molto più basso rispetto alla sua reale valutazione”.