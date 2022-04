Gli si avvicinano con la scusa di una foto, Leclerc derubato del Rolex mentre passeggia a Viareggio

Il pilota Ferrari Charles Leclerc è stato derubato del suo Rolex mentre era a Viareggio. E’ accaduto la sera di Pasquetta, mentre passeggiava con il suo preparatore atletico, Andrea Ferrari. La rapina è avvenuta intorno alle 23: Leclerc sarebbe stato avvicinato con la scusa di una foto. Il pilota non si è sottratto e così è caduto nella trappola, con i ladri che gli hanno strappato dal polso l’orologio, un modello molto costoso, del valore di qualche centinaia di migliaia di euro. L’episodio è stato denunciato sui social proprio da Andrea Ferrari, originario di Viareggio.

«Sono mesi che via Salvatori è completamente al buio. E sono mesi che segnaliamo questo fatto. Bene, ieri sera in questa strada ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico».