«Comprare calciatori senza accedere alle cartelle cliniche è come comprare auto usate senza ispezionarne i componenti»

Noisefeed è la più grande banca dati mondiale sugli infortuni dei professionisti. Ne scrive l’edizione odierna del Foglio Sportivo. Sul mercato italiano lavora con tutta la Serie A, ma sta facendosi spazio anche all’estero, col Tottenham e con l’Arsenal per esempio. L’avamposto in Inghilterra è l’Everton. Che dopo una stagione sottotono a causa di problematiche fisiche si è affidato a Noisefeed. Al Foglio ne parla il Ceo, Cavallo,.

«Come dicevo, le cartelle cliniche sono off-limits. Ma ogni infortunio è caratterizzato da un certo numero di parametri al contrario accessibili: chi ha operato il calciatore, quando, in che parte del corpo, per quanti giorni è rimasto ai box. Noi ne utilizziamo una quindicina. E, questa è la novità, li classifichiamo all’interno di un sistema. Abbiamo una componente tecnologica che ci consente di accedere in tempo reale a informazioni organizzate secondo le nostre esigenze. E poi c’è l’attività sul campo: per esempio, l’analista che segue il Brasile è brasiliano e fa monitoraggio in loco. La presenza capillare garantisce fonti qualitative più elevate»