Ciao Kalidou, non ascoltare quelli che piangono o dicono che tradisci: camminano rivolti al passato

Sei stato spremuto come un limone. Hai sempre dato il meglio di te, con generosità. Senti che l’esperienza è giunta alla fine, è ora di voltare pagina

Ciao Madiba, ciao moderno Nelson Mandela che hai onorato questa città, rendendola più bella. Napoli ti sarà grata per sempre perché l’hai nobilitata, facendo emergere la sua anima di città multietnica e multirazziale.

Non stare a sentire quelli che piangono come coccodrilli. Hanno altre ragioni dietro la loro insofferenza. Sono dei gamberi, caro Kalidou, non guardano al loro futuro, camminano rivolti al loro passato e non hanno memoria. Sei arrivato il 19 maggio del 2014. Otto anni sono già passati ed hai dato tanto alla squadra e alla città. Sei stato spremuto come un limone. Hai sempre dato il meglio di te, con generosità. E adesso senti che questa esperienza è giunta alla fine.

Non sentire quelli che imprecheranno e ti mortificheranno accusandoti di tradire Napoli per una questione di soldi. Certe volte il dolore acceca l’anima.

Sarebbe bello se il sindaco di Napoli ti consegnasse le chiavi della città, la cittadinanza onoraria, prima dell’inizio della tua nuova vita.

Era il 30 giugno del 1984 quando arrivò Diego Armando Maradona. Se ne andò il 17 marzo del 1991, “assassinato” dalla cocaina. Sette anni che hanno segnato per sempre Napoli. E ancora oggi Napoli guarda al secolo scorso, al suo passato.

E’ ora di voltare pagina, di guardare al futuro, di sognare, lasciando andare via i fantasmi del passato.

Oggi tocca a Kalidou. Con gli occhi gonfi di lacrime ma anche con un bel sorriso, come sanno sorridere i napoletani, ti lasciamo andare. Felici per quello che ci hai dato. Per quello che tu hai dato a Napoli. E certi che raggiungerai le vette che hai sognato.

Lo meriti. Napoli ti ricorderà per sempre.