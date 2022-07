Bucchioni: Ronaldo vuole il Napoli, Mendes sta cercando finanziatori e sponsor

È il procuratore ad aver dato la notizia ad As. Se ha contattato Adl vuol dire che lavora per far quadrare i conti e che Ronaldo gradisce il Napoli

“Ronaldo al Napoli è una di quelle cose che dici “non succede, ma se succede…”. E comunque da non scartare a priori“.

Enzo Bucchioni, su Calciomercato.com, dedica un ampio editoriale alla bomba lanciata da As, ovvero che Adl ha comunicato a Ronaldo l’intenzione di ingaggiarlo per renderlo il nuovo Maradona di Napoli. Scrive:

“è Jorge Mendes che sta mettendo in moto tutto. Aggiungo: quando si muove Mendes spesso i conti tornano e le pedine vanno a dama”. “Il Napoli entra in ballo per diverse ragioni, forse anche per l’amicizia di Mendes con De Laurentiis, ma anche per una convinzione che vi ho già esternato parlando di Dybala e una considerazione calcistica quasi ovvia: un colpo prima o poi lo si dovrà pur fare“. “Resta evidente, però, che serva qualcosa o qualcuno per gasare una tifoseria sul depresso, per gli abbonamenti, ma non solo per quello”. “Ecco che qui, seguendo questo ragionamento calcistico, s’è inserito Jorge Mendes che ha telefonato all’amico Aurelio. Ronaldo sarebbe il nome perfetto? Certo che sì”.

Ma resta comunque il paletto dell’aspetto economico.

“Ronaldo a Napoli è economicamente insostenibile”.

Ma Mendes ne sa una più del diavolo.

“Ma volete dirmi che Jorge Mendes certe cose non le sa? Le sa benissimo e se mette in giro certe cose, se “As” le raccoglie, se De Laurentiis è stato contattato, vuol dire che dietro c’è qualcuno che sta lavorando per cercare di far quadrare i conti. Per renderla sicuramente appetibile, forse anche sostenibile”. “Probabilmente si stanno cercando sponsor, finanziatori, strade. Impresa non facile, inutile dirlo. Forse impossibile. Ma il fatto stesso che Mendes si sia mosso vuol dire anche un’altra cosa: Ronaldo gradisce Napoli. Non è poco”.