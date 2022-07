“Belotti non andrà al Toronto. Non tutti sono Insigne e Bernardeschi pronti a pensionarsi per il milione in più”

Su Il Giornale, Riccardo Signori si chiede dove andrà Belotti, che ancora non ha una squadra, a nemmeno 15 giorni dall’inizio del campionato. Per lui ci sono tre opportunità possibili: Valencia, Roma o Toronto. Ma Signori si augura che la scelta non ricada sul Canada.

“Con quella faccia un po’ così, dove se ne andrà il Gallo? Non certo a Genova. Non fa per lui. E forse nemmeno a Toronto dove gli offrono 10 milioni, ma dimentichi il calcio che ti ha fatto innamorare. Non tutti sono Insigne e Bernardeschi pronti a pensionarsi per il milione in più. Domani potrebbe smentirci ma oggi sembra di vederlo il «gallo», ovvero Andrea Belotti, con la faccia da viandante, una valigia senza rotelle e un pallone fra le mani, guardare curioso a naso in su il mappamondo delle speranze, la cartina geografica delle offerte, lo specchio delle sue brame”.