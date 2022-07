Aston Villa, le multe di Gerrard: 50 sterline se si fa la doccia senza infradito, 100 se non si sparecchia

Una lista di 20 curiose punizioni in vigore da un anno e trapelate solo adesso. Ogni minuto di ritardo di fronte all’allenatore costa 200 sterline

Steven Gerrard detta legge sulla panchina dell’Aston Villa. Sul web gira un elenco di punizioni (20) che l’allenatore ha stabilito per i suoi giocatori un anno fa, trapelato solo adesso. As le racconta. Ci sono multe per qualsiasi tipo di comportamento. Si scopre così che, se ci si dimentica di indossare gli infradito quando si fa la doccia si va incontro ad una multa di 50 sterline.

Se si arriva in ritardo ad una partita o ad un incontro pre-partita, la multa sarà di 1200 sterline, se un giocatore viene espulso la condanna sarà quella di portare la squadra intera a cena fuori per le quattro settimane successive. E ancora, per ogni minuto di ritardo all’allenamento, i calciatori dovranno pagare 200 sterline, 100 se ci si dimentica il gps durante la seduta. 100 euro di multa per chi lascia a tavola piatti e bicchieri dopo aver mangiato, 100 se si parcheggia l’auto nel modo sbagliato. Se si dimentica di portare nello spogliatoio la torta per festeggiare il proprio compleanno, poi, di sterline se ne dovranno sborsare 50.