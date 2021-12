Gerrard lancia il calciomercato vaccinale: l’Aston Villa comprerà solo giocatori vaccinati

Con la pandemia che aggredisce di nuovo la Premier, bisogna adattarsi: i giocatori no-vax sono pericolosi e anti-economici

Visto che la pandemia “si ostina” a non considerare il calcio un pianeta a parte (la Premier è investita in pieno dalla nuova escalation di contagi di Covid) Steven Gerrard inaugura il calciomercato vaccinale: il nuovo tecnico dell’Aston Villa prenderà in considerazione lo status vaccinale di un giocatore prima di provare a comprarlo, nella finestra di mercato di gennaio. Perché i giocatori non vaccinati, di fatto, mettono a rischio la propria salute, quella dei compagni e l’integratità della squadra. E diventano anti-economici.

Gerrard ha detto che due giocatori e due membri dello staff hanno il Covid al momento, ma che la maggior parte della sua squadra è vaccinata con due dosi, in attesa della terza: “Siamo molto accurati in termini di processo di reclutamento”, ha affermato Gerrard. “Sono rimasto davvero impressionato da Johan Lange, il direttore sportivo. Guardiamo tutto. Quindi sono sicuro che verrà fuori anche questo problema. Ogni giocatore sarà vagliato con un pettine a denti fini”.