A 11 giorni dal Mondiale di Eugene, Tamberi licenzia il padre allenatore: «Siamo al di sotto delle aspettative»

A 11 giorni dal Mondiale di Eugene, Gimbo Tamberi licenzia il padre Marco, che finora gli ha fatto da allenatore. Lo ha annunciato con un comunicato in cui parla di risultati deludenti, tali da giustificare la separazione.

«Sono stati anni di grandi risultati e divergenze, separarci è una scelta, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, che nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle aspettative, c’è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando nella preparazione ed è emersa una diversità di vedute. Non voglio compromettere la gara iridata insistendo su una strada che non ritengo giusta e mangiarmi le mani dopo per non essere intervenuto».