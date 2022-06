Vieri: «La Bobo tv la seguono tutti, anche allenatori e dirigenti, ma non hanno il coraggio di chiamarci»

La Verità intervista Bobo Vieri. Insieme a Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano è il protagonista della Bobo tv, che vanta numeri impressionanti: è al quarto posto al mondo fra i migliori canali sportivi, ha 35.000 utenti medi e 200.000 utenti unici a puntata.

«Umanizziamo un pianeta lontano, amato ma percepito come inavvicinabile. Noi siamo easy, spontanei. La gente adora i retroscena e noi glieli raccontiamo. Il menù è semplicissimo: ci sono quattro ex calciatori che hanno giocato ad alti livelli e parlano di questo sport come nessuno ha mai fatto, senza restrizioni. Siamo fra i programmi più visti al mondo, eppure andiamo in onda solo tre ore al lunedì e due ore al venerdì. Ci seguono tutti, anche allenatori e dirigenti, ma non hanno il coraggio di chiamarci. Ci parlano indirettamente, tramite amici».