Subotic l’ex calciatore che porta l’acqua in Africa: «Nel calcio sei mal visto se ti occupi di altro»

La Faz, la sezione sportiva della Faz, apre con una strepitosa intervista a Neven Subotić ex calciatore del Borussia Dortmund, difensore, serbo con cittadinanza statunitense (è lì che si rifugiarono i suoi genitori quando lasciarono il loro Paese per la guerra) e naturalizzato tedesco.

Nel 2012 – scrive la Faz – ha fondato una fondazione a lui intitolata, con la quale sta costruendo pozzi e strutture sanitarie in Etiopia, Kenya e Tanzania, dando alla popolazione l’accesso all’acqua pulita.

Racconta di come i soldi gli hanno cambiato la vita.

Sì, il calcio mi ha reso milionario e a volte questo è ancora incomprensibile per me. Sono arrivato al Mainz da giovane. Ad un certo punto ricevevo 10mila euro al mese, col primo stipendio comprai una Playstation e una tv a schermo piatto. Sono passato al Borussia Dortmund quando avevo 19 anni e ricevevo stipendi a sei cifre al mese.

Descrive come irreale la vita nel calcio.

Nel tuo libro “Dai tutto. Perché il percorso verso un mondo più giusto inizia con noi” è il modo in cui descrivi l’industria del calcio come estremamente superficiale.

L’ho sperimentato io stesso. Mese dopo mese, anno dopo anno, mi sono trasformato in un personaggio del calcio. Ho comprato una casa con più di 200 metri quadrati di spazio abitabile – solo per me. In realtà avevo solo bisogno del soggiorno per giocare e della camera da letto. Avevo Audi e in vacanza abbiamo girato Dubai con una Ferrari noleggiata. Sono contento di avere persone intorno a me che mi hanno dato una prospettiva diversa sulle cose. Bobo, amico mio, mi ha aperto gli occhi. Jugoslavo come me, lo conoscevo fin dall’infanzia, era uno dei pochi in cui mi fidavo.

Parla molto bene di Klopp.

Uno molto significativo. L’ho incontrato a 17 anni quando sono arrivata a Mainz dall’America – senza genitori, senza famiglia. Con lui ho trascorso i primi nove anni della mia carriera. Klopp è sempre stato un modello, ha esemplificato attributi molto positivi ed è sempre stato lì per supportarti. È un grande allenatore e una persona eccezionale nel calcio.

Hai fondato la tua fondazione all’età di 22 anni e da allora sei stato coinvolto nella costruzione di pozzi in Africa. Klopp ha avuto un ruolo in questo?

Il mio consulente patrimoniale, un amico della nostra famiglia che era lui stesso uno dei fondatori, ha avuto l’idea. All’inizio non mi piaceva molto, ma più lo guardavo, più lo desideravo. Volevo restituire qualcosa, aiutare gli altri, dare il mio contributo alla società. Klopp mi ha dato lo spazio di cui avevo bisogno. Gliene do atto perché non avrebbero fatto tutti così. Ci vuole la dimensione umana per capire che il calcio non è tutto, che i giocatori sono individui e che ognuno può essere diverso. (…) Se un calciatore gioca alla Playstation fino a tarda notte, è considerato abbastanza normale, è accettato. Ma quando ti occupi di cose diverse dal calcio, alcuni credono che le prestazioni ne risentano. Se giocavo male, si diceva subito che avevo troppe altre cose per la testa. Alla maggior parte degli allenatori con cui ho lavorato non piaceva che avessi a che fare con qualcosa di diverso dal calcio.

Racconta:

Quando sono andato per la prima volta in Mozambico mi sono vergognato di aver prestato così poca attenzione a queste persone per così tanto tempo. Semplicemente non l’ho vista.

Quante fontane hai potuto creare con l’aiuto delle tue fondamenta?`

Quasi 500 pozzi, circa 180.000 persone accedono all’acqua attraverso di essi e possono così realizzare uno dei loro diritti umani. È un numero grande, eppure siamo ancora solo all’inizio. Quando guidiamo verso un progetto, spesso passiamo oltre 20 parrocchie e nella 21esima parrocchia c’è un nuovo pozzo. Le persone cantano, ballano e si rallegrano, e io gioisco con loro. Eppure è difficile per me considerarlo un successo. Perché sulla via del ritorno guardiamo le altre 20 comunità dove non c’è ancora un pozzo.

Cosa ne pensi dell’iniziativa Common Goals lanciata dal pro spagnolo Juan Mata, in cui decine di professionisti e allenatori donano l’1% del loro stipendio per sostenere progetti sociali?