«Siamo entrati nell’era del portiere-giocatore, ma il portiere deve anche lanciare lungo»

L’Equipe intervista l’ex allenatore dei portieri del Chelsea, Christophe Lollichon. Ha lasciato il club a fine maggio, dopo 15 anni di permanenza. Racconta il suo rapporto con i tecnici che si sono avvicendati in panchina. A partire da Carlo Ancelotti, che ha allenato la squadra dal 2009 al 2011.

«Con Carlo Ancelotti l’esperienza è stata molto ricca. Gli piaceva condividere idee. Era la sua prima esperienza all’estero. Era un capo intelligente, con una predisposizione a far stare bene le persone. Guus Hiddink ha compreso lo spogliatoio in meno di tre giorni. Rafael Benitez l’ho incontrato nel 1991, quando il Nantes mi ha mandato al Real Madrid come osservatore. Era allenatore under 19, già meticoloso. Parlava già allora di codificare le azioni e assegnare loro dei numeri, un po’ come nella pallavolo. Ricordo quando ha portato David Luiz e John Terry a fare esercizi 2 contro 3, per lavorare sull’orientamento del corpo. A volte gli allenatori pensano che i professionisti sanno già tutto quando invece possiamo ancora insegnare loro un sacco di cose».

Ha allenato anche Petr Cech:

Parla di come sta cambiando il ruolo del portiere.

«I portieri sono più addestrati per quello che viene chiesto loro. Siamo entrati nell’era del portiere-giocatore dopo quella del portiere. Un giorno, quando si parlava del sistema, 4-4-2 o qualsiasi altra cosa, Bielsa mi ha detto che dimentichiamo sempre il numero 1. Sognava una difesa a tre in cui il portiere fosse la parte inferiore del triangolo. C’è questa idea con Sampaoli e Pau Lopez a Marsiglia. Abbiamo avuto questa impostazione anche al Chelsea, di partecipare al gioco e capirlo, prendere informazioni e decisioni. Olanda e Spagna hanno preceduto la Francia da questo punto di vista, anche se Barthez era un giocatore. All’Ajax, i bambini erano molto spesso in allenamento di gruppo. Dopo di che, il gioco del portiere non è solo il gioco corto, è anche il gioco lungo, per trovare soluzioni d’attacco. È un’evoluzione lenta, con acceleratori come Guardiola. Ha contribuito molto al progresso dei portieri, considerandolo l’undicesimo giocatore. Neuer non è mai stato così bravo come lo era con Guardiola. Valdes (ex portiere del Barça) è stato decisivo per il suo piazzamento. Con Coco Suaudeau e poi Raynald Denoueix, a Nantes, c’era anche questa riflessione e questa prospettiva per la posizione. Landreau amava essere nelle partite. E poi, Samuel Eto’o (passato dal Chelsea, 2013-2014) una volta mi ha detto: “Beh, ma il Nantes è il club a cui il Barça si è ispirato”».