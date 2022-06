RmcSport, il Nizza potrebbe favorire il passaggio di Galtier al Psg

Il direttore sportivo sta sondando diversi profili di tecnici tra cui Lucien Favre, Vincent Kompany e Marco Rose. Il club così potrebbe recuperare parte dei milioni di euro investiti la scorsa stagione per ingaggiarlo dal Lille

Il Psg continua la sua opera di ristrutturazione o meglio di “francesizzazione” partita con l’arrivo di Luis Campos a sostituire Leonardo come direttore sportivo.

Ora manca il tecnico che sostituirà Pochettino in partenza, ma, come annunciato, si fa sempre più strada il nome di Christophe Galtier.

Secondo quanto riporta Rmc Sport, il tecnico del Nizza sarebbe rimasto solo contro un avversario di cui non si conosce il nome. Galtier non nasconde in privato la sua volontà

vuole unirsi al Paris Saint-Germain e al progetto più ambizioso della sua carriera fino ad ora. Lì troverebbe anche Luis Campos, che conosce dal Lille.

Anche in casa Nizza sembra possibile una tale operazione

Da diversi giorni Dave Brailsford, “direttore sportivo” di INEOS, e ora pienamente impegnato a Nizza, ha incontrato alcuni profili di tecnici che potrebbero arrivare. Tra questi ci sono Lucien Favre, Vincent Kompany e Marco Rose. Il Nizza potrebbe quindi facilitare un addio a Galtier cercando di recuperare parte dei milioni di euro investiti la scorsa stagione per ingaggiarlo dal Lille. Adesso tocca a Parigi fare il primo passo.