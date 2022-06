Chi sarà il prossimo allenatore del Psg? Galtier piace molto a Campos

L’Equipe fa il punto sulle prime settimane di lavoro del successore di Leonardo. Per ora resta Pochettino. Una dozzina i calciatori in uscita, tra cui Icardi

L’Equipe fa il punto sul lavoro di Luis Campos al Psg. L’uomo che ha preso il posto di Leonardo trombato subito dopo la fine del campionato sia per i risultati giudicati insoddisfacenti sia per volere di Mbappé. L’Equipe scrive che Campos non sarà un semplice direttore sportivo. Sarà responsabile del mercato e della gestione quotidiana del gruppo. Anche l’ex direttore sportivo Antero Henrique, decisivo nel rinnovo di Mbappé, avrà compiti più ampi.

Luis Campos, scrive L’Equipe, avrebbe già l’ok di due calciatori e dovrebbe lavorare sull’obiettivo di “francesizzare” il Psg.

Contestualmente il portoghese lavora in uscita. Sarebbero dodici i calciatori di cui deve sbarazzarsi il Psg. Tra cui Icardi, Kurzawa, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Paredes.

Resta poi la questione allenatore. Pochettino ha un contratto fino al 2023. L’Equipe si domanda se sarà di Campo l’ultima parola sul futuro tecnico.

È stato formulato un elenco di allenatori. Che comprende il simpatico Christophe Galtier. In diverse occasioni, il nome dell’ex allenatore di Lille è stato menzionato nelle discussioni interne. È in vantaggio o è un modo per nascondere il vero prescelto?